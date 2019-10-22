استمرار تراجع أسعار الكاكاو لليوم الخامس على التوالي

واصلت أسعار التعاقدات الآجلة للكاكاو تراجعها لليوم الخامس على التوالي، في ظل مؤشرات استفادة محصول الكاكاو في غرب أفريقيا من الأحوال الجوية المواتية وهو ما يعزز توقعات إمدادات الكاكاو في الأسواق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا التراجع في الأسعار جاء بعد ارتفاعها منذ أواخر أغسطس الماضي حتى أوائل أكتوبر الحالي، مضيفة أن صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق التعاقدات الآجلة للكاكاو عززت صعود الأسعار خلال الأسابيع الماضي في ظل توقعات بتراجع المعروض من كوت ديفوار وغانا.

في الوقت نفسه. ظهرت مؤشرات على بدء تحسن الإمدادات مع تحسن الأحوال الجوية وهو ما يعزز التفاؤل بشأن المحصول.

وتراجع سعر الكاكاو في تعاملات بورصة نيويورك للتعاقدات الآجلة اليوم الثلاثاء بنسبة 8ر0% إلى 2454 دولار للطن تسليم ديسمبر المقبل، بعد أن كان قد سجل في وقت سابق من تعاملات اليوم 2448 دولار لكل طن وهو أقل مستوى له منذ 14 أكتوبر الحالي. في الوقت نفسه، سجل السعر اليوم أطول فترة تراجع متصلة منذ أغسطس الماضي.