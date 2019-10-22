بوتين يدعو إلى الحوار بين تركيا وسوريا

دعا اليوم الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إجراء حوار بين تركيا وسوريا لحل الصراع الدائر في شمال سوريا.

وفي أعقاب مفاوضات أجراها مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، واستمرت لأكثر من ست ساعات، قال بوتين اليوم في روسيا إنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في سوريا إلا عند ضمان السلامة الإقليمية للبلاد.

وطالب بوتين بانسحاب القوات الأجنبية الموجودة في سوريا دون إذن من الحكومة في دمشق، ولفت إلى أنه توصل خلال المفاوضات مع أردوغان إلى اتفاقات من شأنها أن تحل مصير منطقة الشمال في سوريا.

غير أن بوتين لم يعلن عن مضمون هذه الاتفاقات، ومن المنتظر أن يعلن وزيرا خارجية البلاد عن التفاصل.