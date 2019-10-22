إيران تدعو الأمم المتحدة للمشاركة في تحقيقات الهجوم على الناقلة سابيتي

دعت ممثلية إيران في الأمم المتحدة في نيويورك خبراء المنظمة للمشاركة في التحقيقات المتعلقة بالهجوم على ناقلة النفط الإيرانية "سابيتي" والذي وقع في البحر الاحمر الشهر الجاري.

وجاء في رسالة وجهتها الممثلية الدبلوماسية الايرانية في نيويورك، "إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد بان الهجوم على ناقلة النفط الايرانية يوم 11 أكتوبر قد حدث من قبل جهة حكومية ويعد عملا إرهابيا"، حسبما ذكرت أمس الاثنين وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

واكدت ايران بانها بدات تحقيقاتها في هذا المجال ودعت الامين العام لمنظمة المتحدة انطونيو جوتيريش لارسال خبراء المنظمة للمشاركة في عملية التحقيق.

وبحسب وكالة إرنا، تعرضت ناقلة النفط الايرانية "سابيتي" لهجوم بصواريخ في الحادي عشر من الشهر الجاري قرب ميناء جدة السعودي في البحر الاحمر على دفعتين بفارق نحو نصف ساعة عن بعضهما بعضا مما ادى الى الحاق اضرار بها الا انه تمت السيطرة على التسرب النفطي سريعا واستمرت في طريقها الى ان وصلت الى المياه الاقليمية الإيرانية أمس الاثنين".

وفي تصريح ادلى به وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قبل ايام قال انه وفقا للمعلومات الواصلة فان الهجوم على ناقلة النفط الايرانية قد حصل من قبل دولة واحدة أو عدة دول، وبطبيعة الحال فان التحقيقات مازالت جارية وما لم نصل الى نتيجة حاسمة لن نتهم أي دولة.

وأضاف، أن الهجوم على ناقلة النفط الايرانية كان اجراء معقدا وهنالك حكومة داعمة للهجوم وضالعة فيه.

وشهدت منطقة الخليج في الاشهر الأخيرة هجمات على ست ناقلات نفط، أربع منها قرب المياه من الامارات، واثنتان في خليج عمان.