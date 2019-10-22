المقاصة يسعى لمواصلة انتصاراته أمام وادي دجلة

تستكمل اليوم الثلاثاء، منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري ، بمواجهة وادي دجلة ومصر المقاصة في الخامسة والنصف عصرًا على ملعب بترو سبورت.

ويحل مصر المقاصة، صاحب المركز السابع برصيد 6 نقاط، والمنتشي بفوزه في الجولة الأخيرة على حساب المصري البورسعيدي بهدف وحيد، ضيفًا ثقيلًا على وادي دجلة، صاحب المركز السادس عشر برصيد نقطتين فقط.

ويسعى الفريق الفيومي إلى مواصلة صحوته وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على بقائه في منطقة وسط الجدول، بعدما نجح الفريق في تحقيق الفوز خلال مباراتي أسوان والمصري، فيما خسر أمام الزمالك والجونة.

على الجانب الأخر يسعى اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لوادي دجلة، إلى تحقيق فوزه الأول للخروج من حالة التخبط التي يعيشها الفريق، والذي تعرض لتعادلين وهزيميتن في مبارياته الأربع الأولى في الموسم الحالي من البطولة.

ويسعى الفريق الدجلاوي لتحقيق فوزه الأول في الموسم الحالي من الدوري للابتعاد مبكرًا عن المراكز المتأخرة في جدول ترتيب المسابقة.