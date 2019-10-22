تيرول الجنوبية تسعى إلى إنهاء خلاف دستوري حول اسمها الإيطالي

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تحركت السلطات المحلية في مقاطعة تيرول الجنوبية الإيطالية اليوم الثلاثاء، لنزع فتيل الخلاف المحتمل حول الاسم الإيطالي للمقاطعة الناطقة باللغة الألمانية.

وقالت حكومة المقاطعة إنها وافقت على تعديل قانون أقرته الجمعية المحلية قبل أسبوعين لحذف مصطلح إيطالي غير مناسب لمقاطعة تيرول الجنوبية.

وقال رئيس المقاطعة أرنو كومباتشر في بيان: "لقد كان من قبيل عدم اللياقة إننا أردنا معالجة الأمر في أسرع وقت ممكن".

وقالت الحكومة المحلية في نفس البيان إن التعديل "سيتم مناقشته وطرحه للتصويت" في المجلس المحلي في أواخر نوفمبر المقبل.

وتيرول الجنوبية، هي مقاطعة جبلية تقع بالقرب من الحدود النمساوية، وتتحدث الألمانية بأغلبية ساحقة ولكنها ثنائية اللغة رسميًا. واسمها الرسمي الإيطالي الألماني هو ألتو أديجي/ سوديترول.