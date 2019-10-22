 قناص حوثي يقتل طفلة بجوار منزلها في محافظة تعز باليمن - بوابة الشروق
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قناص حوثي يقتل طفلة بجوار منزلها في محافظة تعز باليمن

المتمردين الحوثيين
المتمردين الحوثيين
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 5:41 م | آخر تحديث : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 5:41 م

قتلت طفلة في الرابعة من عمرها برصاص قناص حوثي، وذلك أثناء لعبها مع أطفال آخرين بجوار منزلها في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن: "الطفلة لؤلؤة ماجد البالغة من العمر 4 أعوام قتلت برصاص قناص حوثي أثناء لعبها مع أطفال آخرين، أمام منزلها في قرية "تبيشعة" شرق مديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز".

وتأتي هذه الحادثة بعد عامين من نزوح أغلب سكان "تبيشعة" والقرى المجاورة لها جراء استهداف منازلهم وتحركاتهم بقذائف مدافع ورصاص قناصة ميليشيات الحوثي المتمركزين في منطقتي الربيعي وحذران.

ورصدت منظمة حقوقية في وقت سابق مقتل وإصابة 51 طفلا جراء جرائم القصف والقنص المستمرة لميليشيات الحوثي على الأحياء والقرى السكنية في مدينة ومديريات تعز.

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