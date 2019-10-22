محافظ الغربية: حل مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم على رأس أولوياتنا

أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته المشددة لرؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة بالتواصل الدائم مع المواطنين والعمل على إيجاد الحلول الفورية لمشاكلهم وتلبية احتياجاتهم، ذلك خلال لقاء المواطنين الدوري الذى عقد اليوم بالديوان العام بحضور الجهاز التنفيذي للمحافظة.

وخلال اللقاء وجه محافظ الغربية مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية بندب إحدى معلمات التربية الفنية (ندب كلي) إلى مدرسة عمرو بن العاص بزفتي نظرًا لظروفها الأسرية، وكذا عودة مديرة مدرسة التربية الفكرية بالمحلة إلى عملها وإلغاء ندبها، وكذا نقل فصل متعدد الإعاقة إلى المدرسة الفكرية بالمحلة ليكون تحت اشرافها.

وكلف وكيل وزارة الصحة بالغربية بقبول تعديل تكليف إحدى الممرضات وتسكينها بالوحدة الصحية التابعة لمحل سكنها نظرا لظروف مرض والدها ورعايتها له، موجهًا بقيام مكتب خدمة المواطنين بمتابعة التنسيق بين جمعية الأورمان وإحدى المواطنات التي تلتمس زرع قوقعة بالأذن اليمنى لطفلتها.

وخلال اللقاء؛ وجه محافظ الغربية بقيام مديرية التضامن الإجتماعي بالاتصال التليفوني مع مختص وزارة التضامن الاجتماعي للاستفسار عن موقف المواطن الذى يلتمس صرف معاش تكافل وكرامة والتعرف على سبب رفضه وعمل مذكرة عرض بأسباب الرفض، وقيام المديرية بعرض أخر لموقف أحد المواطنين الذى يلتمس صرف معاش تكافل وكرامة وما تم اتخاذه من إجراءات معه.

وأكد على عدم قيام مديرية التضامن الإجتماعي بالحصول على أصول المستندات عند تجديد طلب المساعدة المالية لإحدى المواطنات والإكتفاء بصور طبق الأصل بعد مراجعتها ، كما وجه بقيام مركز ومدينة طنطا بإنهاء إجراءات توفير كشك لذات المواطنة من خلال جمعية الأورمان خلال إسبوع وإنهاء إجراءات تخصيص شقة إيواء عاجل لها بطنطا أو السنطة طبقاً للمتاح وصرف 1000 جنيه من باب الأمل بالديوان العام مساعدة عاجلة لها.

وفى السياق ذاته؛ وجه محافظ الغربية بصرف 1000 جنيه من مديرية التضامن الاجتماعي لمواطنة أخرى تلتمس الحصول على مساعدة مالية وكذا التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي وعرض موقفها الخاص بصرف معاش تكافل وكرامة ، كما كلف أيضاً الشئون القانونية بالمحافظة بفحص أوراق قضية خاصة بمواطنة باللقاء وعرض الموقف وفى حالة احتياجها لأى دعم قضائي يتم عن طريق المحافظة نظراً لظروفها المعيشية.

وتضمن اللقاء توفير 5 فرص عمل بالقطاع الخاص وتسليم خطابات العمل للمواطنين الذين تقدموا باللقاء للحصول على فرص عمل ونظرًا لظروف إحداهما المعيشية قرر محافظ الغربية صرف 1000 جنيه من باب الأمل مساعدة عاجلة لها ، وكذا قيام مديرية الأوقاف بدراسة تعيين أحدهم كعامل نظافة بأحد المساجد.

ونظرًا لتقدم مواطنة تلتمس الموافقة على تركيب عداد كهربائي لها كلف محافظ الغربية بقيام حي ثان طنطا بالموافقة على تركيب العداد لها وإزالة أثار المخالفة.

كما كلف بقيام مركز ومدينة السنطة بإزالة جميع أنواع التعديات بأحد شوارع قرية مسهلة طبقاً لخط التنظيم بالمخطط التفصيلي مع تسويته بإستخدام الهراس وعرض ما تم خلال48 ساعة.

وفى نهاية اللقاء؛ أكد محافظ الغربية على أهمية إتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية لتوفير الأريحية التامة للمواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات بجميع القطاعات.