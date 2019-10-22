مفوضية حقوق الإنسان العراقية: ارتفاع ضحايا التظاهرات إلى 155 قتيلا

كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الدكتور علي البياتي مساء الاثنين، أن إجمالي عدد ضحايا المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى منذ مطلع الشهر الجاري وحتى 16منه وصل إلى 155قتيلا وأكثر من 5083 مصابا.

وقال البياتي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن آخر تحديث للإحصائية التي أعدتها فرق مفوضية حقوق الإنسان حتى يوم ١٦ أكتوبر الجاري، بشأن ضحايا المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في الأول من الشهر الجاري في بغداد وعدد من المحافظات الأخرى واستمرت 8أيام، تظهر ارتفاع عدد القتلى إلى 155قتيلا بعد وفاة عدد كبير في المستشفيات جراء تعرضهم لإصابات باطلاق الرصاص.

وأوضح البياتي أن عدد المصابين بلغ لغاية نفس الفترة 5083 مصابا، فيما بلغ إجمالي عدد المعتقلين 1207، تم الإفراج عن 1199منهم، في حين بلغ إجمالي الأضرار التي طالت الممتلكات العامة والخاصة 114.مبنى.

وأضاف البياتي قائلا:"لا نعلم شيئا عن نتائج التحقيقات التي تقوم بها اللجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة العراقية حول أعمال العنف الذي رافق التظاهرات على الرغم من كون المفوضية هي الجهة الرقابية الوحيدة في اللجنة ومجلس المفوضين هو أعلى سلطة رقابية ومشرفة على عمل المفوضية".

وينتظر أن يشهد العراق في 25من الشهر الجاري موجة جديدة من المظاهرات الاحتجاجية تطالب بتحسين الخدمات والكشف عن نتائج التحقيق حول أعمال العنف التي طالت المتظاهرين.

وأعلنت الحكومة العراقية عن تشكيل قوات أمنية جديدة لضبط المظاهرات أطلق عليها اسم قوات حفظ القانون لتتولى أعمال السيطرة على المظاهرات وإبعاد قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية التي استخدمت العنف المفرط ضد المتظاهرين.

كانت الحكومة العراقية قد اعلنت عن مقتل 104 أشخاص من بينهم 8 من عناصر الأمن وإصابة 6107 أشخاص من بينهم 1241من رجال الأمن.