أكد محمد بركات، مدير الكرة بالمنتخب الوطني الأول، أن الفترة الحالية، التي يمر بها الفراعنة، الأصعب للمنتخب ، خاصة بعدما خرج الفريق من بطولة كأس الأمم الإفريقية، من دور الـ16، مشيرًا في الوقت ذاته أن سعيد بثقة اتحاد الكرة، بمنحه منصب مدير المنتخب

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الحدث" مساء أمس الإثنين: "الفترة الحالية تعد الأصعب للمنتخب خاصة وأن الفريق خارج من كبوة بعد وداع كأس الأمم الأفريقية التي احتضنتها القاهرة العام الحالي".

وأوضح: "منذ أول يوم مع المنتخب تعاهد الجميع أن يكون العدل في الاختيارات شعار المرحلة وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد".

وتابع: "أعلم جيدا كيفية التعامل مع طريقة حسام البدري، في الجهاز الفني، خاصة أنني تعاملت معه كثيرا منذ أن كان مديرا فنيًا للقلعة الحمراء".

واختتم تصريحاته: " كل واحد هياخد حقه، اللي هيتعب ويجتهد مكانه هيبقى موجود، لكن مفيش لاعب ضامن مكانه في المنتخب".