باهر المحمدي: هدفنا الفوز علي الجزيرة الإماراتي

أكد باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي المصري أن هدف فريقه هو الفوز على الجزيرة الإماراتي غدا الأربعاء في ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب (البطولة العربية).

وقال المحمدي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء :" تحدثت مع اللاعبين ووجدت لديهم إصرارا كبيرا علي تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أكبر الفرق في الإمارات والذى يضم لاعبين على مستوى عال".

وأوضح :"أغلقنا صفحة الدوري المصري ولدينا هدف واحد سنلعب عليه في البطولة العربية ونتمنى أن يحالفنا التوفيق فيه من أجل إعادة البسمة لجماهيرنا الكبيرة".