 باهر المحمدي: هدفنا الفوز علي الجزيرة الإماراتي - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 10:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

باهر المحمدي: هدفنا الفوز علي الجزيرة الإماراتي

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 10:25 م | آخر تحديث : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 10:25 م

أكد باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي المصري أن هدف فريقه هو الفوز على الجزيرة الإماراتي غدا الأربعاء في ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب (البطولة العربية).

وقال المحمدي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء :" تحدثت مع اللاعبين ووجدت لديهم إصرارا كبيرا علي تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أكبر الفرق في الإمارات والذى يضم لاعبين على مستوى عال".

وأوضح :"أغلقنا صفحة الدوري المصري ولدينا هدف واحد سنلعب عليه في البطولة العربية ونتمنى أن يحالفنا التوفيق فيه من أجل إعادة البسمة لجماهيرنا الكبيرة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك