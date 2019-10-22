حيثيات حكم رفض تأسيس حزب «الصف المصري»: برنامجه غير مُتعمق وأخل بالديمقراطية

أودعت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها الصادر في أغسطس الماضي بتأييد اعتراض لجنة الأحزاب السياسية على تأسيس حزب الصف المصري.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق إخطار وكيل طالبي تأسيس الحزب، لجنة الأحزاب السياسية بتاريخ 13 يوليو 2016 بتأسيس الحزب المذكور مرفقاً بإخطاره (5167) توكيلاً موثقاً لأعضائه المؤسسين، والنظام الأساسي للحزب ولائحته الداخلية والمالية، وبتاريخ 30 يوليو 2016 أصدرت لجنة الأحزاب السياسية قرارها بالاعتراض على تأسيس الحزب.

وأضافت المحكمة: "جاء في أسباب قرار اللجنة أن الإخطار استوفى شروطه الشكلية المتعلقة بالاسم وعدم التشابه مع حزب قائم أو تم إخطار اللجنة به مسبقاً، وكذا استوفى شروط المقر والنشر والنصاب العددي الكلي ونصاب المحافظات والتشكيلات الحزبية القاعدية والعليا، إلا أن البرنامج الخاص بالحزب وإن كان القانون لم يشترط فيه تميزاً عن الأحزاب الأخرى أو شكلاً معيناً إلا أنه جاء في مجمله في عبارة عامة غير محددة متناولاً في تلك العبارة الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير متعمق في توصيفها توصيفاً دقيقاً أو متناولاً حلولاً لها في خطط واضحة أو شبه واضحة".

وأكدت المحكمة أن الحزب لم يكن واضحاً أيضاً في شأن لجنة التحقيق مع الأعضاء، وكذلك فارقَ في تحديد المسئولية واعتمادها بين العضو العادي وأعضاء المستويات العليا، واستثنى ما يقارب من نصف أعضاء الهيئة العليا 99 عضو من جملة 200 عضو من اختيارهم بالانتخاب وجعل اختيارهم بأسلوب آخر وهو ما يخل بمبدأ الخيار الديمقراطي لأعضاء الهيئة العليا بالانتخاب.