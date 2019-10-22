 فنانون يقتحمون تليفزيون لبنان احتجاجا على عدم تغطية المظاهرات - بوابة الشروق
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فنانون يقتحمون تليفزيون لبنان احتجاجا على عدم تغطية المظاهرات

مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان
نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 4:29 م | آخر تحديث : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 4:29 م

اقتحمت مجموعة من الفنانين، مساء الثلاثاء، مبنلى تليفزيون لبنان؛ احتجاجًا على عدم تغطيته للمظاهرات الشعبية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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