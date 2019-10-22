فنانون يقتحمون تليفزيون لبنان احتجاجا على عدم تغطية المظاهرات

اقتحمت مجموعة من الفنانين، مساء الثلاثاء، مبنلى تليفزيون لبنان؛ احتجاجًا على عدم تغطيته للمظاهرات الشعبية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.