إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق طنطا المحلة

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شهد طريق طنطا المحلة الكبرى أمام قرية الرجدية بمحافظة الغربية حادث مروع إثر اصطدام أتوبيس بسيارة ملاكي بها عروسين أثناء ذهابهم لحفل زفافهم.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي بها عروسين على طريق طنطا المحلة أمام قرية الرجدية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص بينهم حالات خطرة وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعة والمنشاوي والمجمع الطبي لتلقي الاسعافات.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار رفع آثار الحادث من على الطريق وتسيير حركة المرور مرة أخرى.