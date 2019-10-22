مطار القاهرة يوضح حقيقية الفيديو المنتشر لغرق إحدى صالات الوصول بمياه الأمطار

قال مصدر مسؤول بشركة ميناء القاهرة الجوي، إن الفيديو الذي تداوله منذ قليل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تراكم لمياه الأمطار داخل إحدى صالات السفر بمطار القاهرة هو خاص بصالة رقم ٢ بمبنى الركاب رقم 1، منوهًا أن الواقعة بالطابق السفلي بالمطار القديم والتي تدخل حاليا ضمن أعمال التطوير.

وأوضح أن هذه الصالة مخصصة حاليا لتشغيل رحلات لإحدي شركات الطيران الخاصة بمعدل رحلة أو رحلتين يوميا نظرا لأعمال التطوير ورفع الكفاءة، ولاتقلع منها حاليا رحلات منتظمة لشركات أخرى، كما أن هذا المكان بعيد تماما عن صالات السفر والوصول بمبني الركاب رقم ١ و٢ و٣ التي تشهد تردد المسافرين من وإلى مطار القاهرة، والتي لم تتأثر مطلقا بسوء الأحوال الجوية.

وأضاف المصدر قائلا: «حدثت تجمعات المياه بالصالة نتيجة تراكم مياة الأمطار بشكل كبير تجاوز الحاجز الخرساني المقابل للصالة الواقعة بالطابق السفلي تحت الأرض حيث تم تسريب المياة لفترة زمنية محدودة وعلي الفور تم سحب المياه من داخل الصالة ولا يوجد حاليا اي أثار لها».