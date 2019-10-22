آلاف الجزائريين يخرجون للشوارع رافضين الانتخابات الرئاسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خرج اليوم الثلاثاء، آلاف الجزائريين للشّوارع لمواصلة حراكهم الذي دخل شهره التّاسع، معبرين عن رفضهم لما أسموه بـ"بقايا نظام (الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة)".

واعتبر المحتجّون الذي خرجوا فيما يعرف بالجزائر بـ"ثلاثاء الطّلبة"، مضي السلطة في بلادهم نحو انتخابات رئاسية مرفوضة شعبيًا "في ظل الظروف الرّاهنة تعنّتا وتجاهلا للحراك".

وطالب المحتجّون بتحرير المعتقلين السياسيين الذين يقبعون في المعتقلات "بسبب آرائهم المناهضة للخطة التي رسمتها السّلطة للخروج بالبلاد من أزمتها" .

وتحتفل اليوم الجزائر باليوم الوطني للصّحافة وحرية التّعبير، الأمر الذي رآه عدد من النّشطاء "تناقض تعيشه البلاد في الوقت الذي تحدث التّضييقات.

من جهته، تعهد الرئيس الجزائرى المؤقّت عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة وحرية التّعبير في بلاده، بالتصدي الصارم لكل أشكال الإخلال بسريان المسار الانتخابي "

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل.