 شرطة النرويج تبحث عن امرأة مشتبه بها في حادث سرقة سيارة إسعاف - بوابة الشروق
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شرطة النرويج تبحث عن امرأة مشتبه بها في حادث سرقة سيارة إسعاف

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 5:19 م | آخر تحديث : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 5:19 م

أعلنت الشرطة النرويجية اليوم الثلاثاء أن هناك مشتبه بها لا تزال طليقة فيما يتعلق بسرقة سيارة إسعاف دهست عدة أشخاص في العاصمة أوسلو، وذلك بعد القبض على الشخص الذي سرق السيارة.

وقال متحدث باسم الشرطة لهيئة الإذاعة النرويجية: "لقد ألقينا القبض على رجل ونبحث عن امرأة".
كانت شرطة أوسلو ذكرت في وقت سابق إنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين أصيبوا أو طبيعة إصاباتهم، لكن هيئة الإذاعة النرويجية أفادت بأن السيارة قد صدمت عربة أطفال.

وذكرت شرطة أوسلو عبر تويتر أن امرأة كانت تصطحب رضيعا في عربة أطفال نقلت إلى المستشفى.

ووقع الحادث في منطقة تورشوف في أوسلو.


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