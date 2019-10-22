«الورداني» يحرز فضية بطولة «مونستر زيم» لكمال الأجسام

حقق أحمد الورداني، لاعب المنتخب الوطني، والمحترف في كمال الأجسام، إنجازًا جديدًا للرياضة المصرية، بحصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة «مونستر زيم» للمحترفين في فئة وزن 212 كجم، والتي أقيمت مساء الأحد بكوريا الجنوبية.

وحصل البطل الياباني هيدياتا يامجيشي علي لقب البطولة، وبطلنا الورداني على المركز الثاني، بينما حصل البطل جعفر الإيراني علي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ومن جانبه، قال البطل أحمد الورداني، "رغم حزني بحصولي علي مركز الوصيف، إلا أنني سوف أسعي الفترة المقبلة إلي الاستمرار في التدريبات من أجل تحقيق حلمي بالمشاركة في بطولة مستر أوليمبيا المقبلة من خلال اللعب في البطولات القادمة ورفع أسم مصر عاليًا"‎.