 نائب محافظ الإسماعيلية يتابع التشغيل التجريبي لمحطة مياه مدينة المستقبل - بوابة الشروق
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نائب محافظ الإسماعيلية يتابع التشغيل التجريبي لمحطة مياه مدينة المستقبل

محطة مياه مدينة المستقبل بالإسماعيلية
محطة مياه مدينة المستقبل بالإسماعيلية
أميرة محمدين
نشر فى : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 1:12 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 1:12 ص

تفقد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، موقع مشروع محطة مياه الشرب الجديدة بمدينة المستقبل لمتابعة التشغيل التجريبي للمحطة التي يجري تنفيذها على مساحة قدرها 11 فدانًا بتكلفة 290 مليون جنيها للمرحلة الأولى، بجانب 50 مليون جنيها للشبكات.

وتابع عصام أعمال تشطيبات المرحلة الأولى والتي تصل قدرتها التصريفية إلى 400 لتر/ ثانية بما يعادل 34 ألف مترا مكعبا يوميا ومتابعة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تستهدف الوصول إلى طاقة تصريفية إجمالية قدرها 800 لتر / ثانية بما يعادل 68 ألف متر مكعب يوميا بانتهاء تنفيذ المشروع بالكامل.

ومن المنتظر أن يبدأ التشغيل الفعلي ودخول الخدمة للمرحلة الأولى من المشروع فى نهاية ديسمبر المقبل. تستهدف المحطة تغذية وخدمة 7 مناطق تشمل مدينة المستقبل و مجمع قوات الأمن والمجمع التعليمى والمنطقة الصناعية ومنطقة الاستثمار وعدد من المناطق طريق 36 الحربي.


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