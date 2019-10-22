رصد 4 مجموعات إيرانية وروسية تنشر معلومات مضللة عبر شبكة فيسبوك

اكتشفت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 4 مجموعات منفصلة، ثلاثة منها مرتبطة بإيران والرابعة مرتبطة بروسيا، تمارس التضليل حيث تم وقفها كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها شبكة "فيسبوك" لمنع استخدام خدماتها في التأثير السياسي.

وأضافت "فيسبوك" إن نشاط المجموعات الأربع استهدف التأثير على المشهد السياسي في الولايات المتحدة وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية بما في ذلك "تحركات استباقية قبل الانتخابات الأمريكية".

وأشارت شركة "فيسبوك" إلى أنها قدمت هذه المعلومات لسلطات إنفاذ القانون الأمريكية وللشركات الأخرى العاملة في مجال التكنولوجيا.

وذكرت "فيسبوك" أنها حذفت 50 حسابا على موقع "إنستجرام" التابع لها وحساب آخر على "فيسبوك" منشأ في روسيا ويستهدف الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الحسابات الروسية مرتبطة بمجموعة تسمى "وكالة أبحاث الإنترنت" والتي تم حظرها في الولايات المتحدة في وقت سابق بدعوى انتهاكها للقوانين والتدخل في الانتخابات الأمريكية.

كما حذفت شبكة "فيسبوك" 93 حسابا على موقع "فيسبوك" و4 حسابات على "إنستجرام" منشأة من إيران وتركز على الولايات المتحدة أو بعض المجتمعات الناطقة باللغة الفرنسية، إلى جانب عشرات الحسابات التي تستهدف أمريكا اللاتينية ودولا أخرى.

كما أعلنت "فيسبوك" عن مجموعة تعديلات في سياساتها الرامية إلى التصدي لأي تأثيرات أجنبية على الانتخابات الأمريكية.