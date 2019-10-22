عبّر الفرنسي سباستيان ديسابر، مدرب بيراميدز، عن سعادته بتحقيق الفوز على الإنتاج الحربي، مؤكداً أن هذا الانتصار كان مهمًا جدًا لفريقه في مشوار المنافسة على لقب الدوري بعد التعادل في آخر لقاءين.

وأفلت فريق بيراميدز من انتفاضة مضيفه الإنتاج الحربي، وخرج من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد السلام، بفوز مثير بنتيجة (3-2) في الجولة الخامسة للدوري.

وقال ديسابر في تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الإثنين: "الفوز خارج الديار في كل الأحوال أمر صعب، تقدمنا بثلاثية دون رد ولكن الإنتاج عاد للمباراة بعد ضربة الجزاء التي احتسبت له وهدف محمد فييرا العالمي".

وأضاف: "الأهم هو حصد النقاط والفوز الثالث خلال أول 5 جولات يؤكد أننا في الطريق الصحيح وسنتطور من مباراة لأخرى، كما أن الإنتاج قدم مباراة قوية وكاد أن يعود بنقطة".

وأشار إلى أن توالي المباريات أمر يمثل ضغطاً شديداً، خاصة أن الفريق سيسافر إلى تنزانيا بعد غدٍ الأربعاء لخوض لقاء يانج أفريكانز التنزاني في ذهاب دور الـ32 الإضافي ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأكد أنه فضل استبدال الأوغندي عبده لومالا للاستفادة من لاعب أكثر مهارة، خاصة أن الإنتاج الحربي يغلق المساحقات.

وأشاد المدرب الأوغندي بصانع الألعاب عبد الله السعيد، مؤكداً أنه أفضل لاعب في الدوري المصري حالياً.