وزير الشؤون الاجتماعية الكويتي: رقابة صارمة على الجهات الخيرية

قال وزير الشؤون الاجتماعية الكويتي سعد الخراز، حرص الوزارة على دعم وتشجيع العمل الخيري وتنمية إيراداته وتنظيمه من خلال تعزيز رقابتها الصارمة على الجهات الخيرية وبالتعاون مع العديد من جهات الدولة.

وأضاف الخراز في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الأول لاتحاد المبرات والجمعيات الخيرية تحت شعار (نحو عمل خيري مشترك) اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تقوم بمتابعة نشاط المبرات والجمعيات الخيرية بالرقابة على مدى التزامها بالقوانين والنظم واللوائح المنظمة لها وانتهاء بالتقارير الدورية المرفوعة منها عن أنشطتها وتقييمها من قبل الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون جديد لتنظيم هذا العمل وذلك في اطار معالجة أي ثغرات في قوانين العمل الخيري، لافتا إلى أن القانون مدرج على جدول أعمال مجلس الامة للمناقشة.

وذكر الخراز أنه سيتم مناقشة المشروع في دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة، معتبرًا أنه "قفزة تنظيمية كبيرة في مجال العمل الخيري إذ يغطي ثغرات عديدة في القانون الحالي".

ورأى أن توحيد الجهود يساهم ايضا في تفعيل لوائح توطين العمل الخيري المحلي للشرائح التي تحتاج الى مساعدات انسانية لمساندة الدور الذي تقوم به الدولة في هذا المجال تحقيقا لمبدأ تعزيز الشراكة المجتمعية.