باكستان ترحب برغبة مصر في الاستثمار لديها بقيمة مليار دولار أمريكي في مختلف القطاعات

رحب رئيس هيئة الاستثمار الباكستانية زبير جيلاني بالرغبة التي أبدتها الشركات المصرية في الاستثمار بقيمة مليار دولار أمريكي في مختلف القطاعات في البلاد، قائلا: "إن الاستثمار من جانب مصر سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين".

وأعرب جيلاني، في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، عن تفاؤله بأن الاستثمار المصري سيسهم في خلق فرص عمل في البلاد..مؤكدا أنه سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات بين مسئولي هيئة الاستثمار الباكستانية والمندوبين المصريين لبحث مختلف إمكانات الاستثمار في باكستان.

وأشار إلى أن الشركات المصرية ترغب في الاستثمار في مجالات الإسكان والغذاء والثروة الحيوانية والزراعة..مُشددًا على توفير الحكومة الباكستانية كافة التسهيلات للمستثمرين المصريين.