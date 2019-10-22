روسيا ترسل أكبر طائرتين عسكريتين في العالم إلى جنوب إفريقيا غدا

من المقرر أن تقوم روسيا غدا الاربعاء، بإنزال أكبر طائرتين عسكريتين في العالم، في جنوب إفريقيا، وههما قاذفتان من طراز "توبوليف تو-160" (بلاك جاك)، وذلك في إبراو نادر للتعاون بين قوات الدفاع في البلدين.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الثلاثاء عن قوات الدفاع الوطني بجنوب إفريقيا، قولها في بيان لها، إن القاذفتين القادرتين على إطلاق صواريخ نووية، ستهبطان لاول مرة على الإطلاق في إفريقيا، وستصاحبهما مقاتلات من سلاح الجو الجنوب أفريقي لدى هبوطهما في قاعدة "واتركلوف" الجوية في تشوان.

ومن المقرر أن يهبط عدد من الطائرات العسكرية الروسية الأخرى في الموقع.

وأضاف البيان أن "العلاقات العسكرية بين البلدين، ليست قائمة على سياسات الصراع فحسب، بل على تعزيز شراكات المنفعة المتبادلة، على أساس المصالح المشتركة".