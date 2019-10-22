المفوضية الأوروبية تنتقد رومانيا بسبب التراجع في سيادة القانون

أعربت المفوضية الأوروبية عن "قلقها العميق" إزاء تراجع رومانيا في التزاماتها الخاصة بسيادة القانون والتي وقعت عليها عند الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في تقرير سنوي صدر اليوم الثلاثاء.

ومنذ انضمام رومانيا وبلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007، تعرضت الدولتان إلى مراجعات منتظمة لسيادة القانون، ليصبح دخولهما إلى منطقة شنجن لحرية التنقل بدون جوازات سفر مشروطا بالوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي.

وبينما تعرضت رومانيا لانتقادات، اقتربت بلغاريا خطوة اليوم الثلاثاء نحو الحصول على عضوية منطقة شنجن لحرية التنقل، حيث وجدت المفوضية الأوروبية أنها أوفت بكل الالتزامات. في غضون ذلك، أوفت كرواتيا، أحدث الأعضاء انضماما إلى الاتحاد الأوروبي، بمعايير الانضمام إلى شنجن، ولكن وفقا لنظام منفصل.

قالت المفوضية في بيان إنها منذ تقريرها السابق حول رومانيا في نوفمبر 2018، "اضطرت إلى إثارة مخاوف عدة مرات بشأن سيادة القانون"، مشيرة إلى إصلاحات قضائية جديدة مثيرة للقلق وفشل في محاربة الفساد.

وأضافت "في كل مناسبة من تلك المناسبات، أكدت المفوضية التراجع.. وهذا التقييم مصدر قلق عميق".

وفي تقرير العام الماضي، اقترحت المفوضية سلسلة من الخطوات التي يتعين على بوخارست اتخاذها لإعادة عملية الإصلاح إلى مسارها، إلا أن المفوضية أعربت اليوم الثلاثاء عن أسفها لأن رومانيا "لم تتجاوب" مع تلك الخطوات.