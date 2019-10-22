الاتحاد الأوروبي يحظر مادة رابعة من المبيدات الحشرية لخطورتها على النحل والبشر

أعلنت المفوضية الأوروبية وهيئة مراقبة سلامة الغذاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، أن الدول الأعضاء في التكتل قررت اليوم الثلاثاء، إضافة مادة فعالة رابعة من مبيدات النيونيكوتينويد إلى قائمة المبيدات الحشرية المحظورة التي يعتقد أنها ضارة بالنحل.

وارتبط انخفاض أعداد النحل في السنوات الأخيرة باستخدام المبيدات الحشرية في الزراعة. ويلعب النحل دورًا مهمًا في تلقيح المحاصيل ، لذا فقد أثار انخفاض أعدادها مخاوف اقتصادية وأخرى تتعلق بالإمدادات الغذائية.

وفي العام الماضي ، قررت دول الاتحاد الأوروبي حظر الاستخدام في الأماكن المفتوحة لمواد مبيدات النيونيكوتينويد" الحشرية الثلاث وهي الكلوثيانيدين والإيميداكلوبرايد والثياميثوكسام التي تعمل عن طريق إتلاف الجهاز العصبي المركزي للحشرات، ومن بينها النحل.

وقالت وحدة السلامة الغذائية التابعة للمفوضية الأوروبية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مادة الثياكلوبرايد ستضاف الآن إلى تلك القائمة ، بعد القرار الصادر اليوم الثلاثاء، من قبل لجنة من الخبراء يمثلون 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.