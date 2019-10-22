الجزائر تقلد العداء «مخلوفي» وسام الاستحقاق الوطني

قلّد الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، أمس الاثنين، العداء توفيق مخلوفي وسام الاستحقاق الوطني "نظير جهوده وتفوقه الدائم في مختلف الاستحقاقات الرياضية القارية والدولية".



وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها، إن "هذا الوسام الذي ناله مخلوفي عن جدارة واستحقاق هو تكريم لكامل مشواره الرياضي الحافل بعديد الانجازات التي ما انفك يحققها في اختصاصي الـ800 و1500 متر، وتحطيمه الرقم القياسي الوطني (800 متر). اضافة إلى حيازته لعديد الميداليات في إطار مشاركاته في مختلف الالعاب والبطولات الأولمبية على الصعيد الأفريقي والعالمي".



كان مخلوفي، توج بالميدالية الفضية لسباق 1500 متر في بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 27 سبتمبر الماضي إلى 6 أكتوبر الجاري.