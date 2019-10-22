«شؤون عربية النواب» تشيد بدور مصر الداعم لاستقرار العراق

رسلان: نرفض التدخل الأجنبي في شؤون الدولة الشقيقة

أعلنت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للعراق.

وناشدت اللجنة في بيان لها عقب الاجتماع، الشعب العراقي قطع الطريق على كافة محاولات بث الفرقة وإشعال الفتن، والحرص على تماسك النسيج المجتمع، كما رفضت اللجنة كافة التدخلات الأجنبية، أو استخدام بعض الجماعات الإرهابية لضرب وحدة دولة العراق الشقيقة.

وقال رئيس اللجنة أحمد رسلان، إنهم يثمنون «دور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والداعم لاستقرار العراق وسلامته، واثقين في قدرة المؤسسات الوطنية العراقية ومختلف القوى السياسية وأبناء الشعب العراقي على تجاوز كافة العقبات التي يواجهها العراق حاليا، مؤيدة جهود العراق في محاربة الفساد الذي استشرى في الداخل حتى لا يعرقل جهود الدولة في التنمية».

ودعت اللجنة إلى العمل على تحسين أوضاع العراقيين الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة تدعيم الأوضاع الاقتصادية، عن طريق خلق فرص عمل ودعم الاستثمار داخل العراق، مشيدة بجهود الحكومة العراقية في مواجهة التحديات قضايا الإصلاح الاقتصادي والانفتاح على الدول العربية، الأمر الذي يلقى بنتائجه الإيجابية على العراق الشقيق.