أسعار النفط تهبط حوالي 1% مع تزايد القلق بشأن الطلب العالمي

انخفضت أسعار النفط حوالي واحد بالمئة يوم الاثنين وسط دلائل على استمرار وفرة المعروض العالمي من الخام فضلا عن بواعث قلق بشأن النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 46 سنتا، أو 0.77 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 58.96 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 47 سنتا، أو 0.87 بالمئة، لتغلق عند 53.31 دولار للبرميل.

وقال فيل فلين كبير محللي الطاقة في برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو ”المتعاملون ما زالوا يراهنون على تباطؤ الاقتصاد العالمي وهم مقتنعون بأن هذا سيؤدي إلى وفرة في المعروض من النفط“.

وقالت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، يوم الأحد إنها لم تلتزم في سبتمبر أيلول بخفض المعروض المتفق عليه بسبب زيادة في إنتاج مكثفات الغاز الطبيعي مع تأهب البلاد لفصل الشتاء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المحادثات بين الكويت والسعودية لاستئناف إنتاج الخام من الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة بين البلدين بطاقة 500 ألف برميل يوميا تعني عودة المزيد من الإمدادات للسوق.

ومن ناحية أخرى أظهرت بيانات أن انتاج مصافي التكرير الأوروبية في سبتمبر أيلول هبط بنسبة 4 بالمئة عن الشهر السابق و4.2 بالمئة على اساس سنوي. وبلغ الانتاج 10.451 مليون برميل يوميا مع تراجع انتاج كل المنتجات المكررة.