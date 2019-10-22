الرئيس الجزائري يصل إلى سوتشي للمشاركة في قمة روسيا - أفريقيا

وصل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح مساء اليوم اليوم الثلاثاء إلى مدينة سوتشي الروسية على رأس وفد جزائري رفيع المستوى للمشاركة في القمة الاولى روسيا - افريقيا ومنتدى اعمالها المزمع تنظيمها يومي غد وبعد غد.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه كان في استقبال بن صالح لدى وصوله حاكم كراي بمنطقة كراسنويارسك وعمدة مدينة سوتشي.

ويضم الوفد المرافق للرئيس الجزائري كلا من وزراء الشؤون الخارجية صبري بوقدوم والمالية محمد لوكال والطاقة محمد عرقاب.

ومن المقرر أن يشارك في هذه القمة التي تستمر يومين أكثر من من 50 رئيس دولة وحكومة، بحيث ستخصص لإجراء تقييم شامل للعلاقات الروسية الأفريقية و دراسة سبل وآفاق الشراكة.

كما يتعلق الأمر بتفعيل آليات التعاون في مختلف المجالات بين الدول الإفريقية وهذا الشريك الهام الذي تربطه بالجزائر علاقات تاريخية متينة وذات طابع استراتيجي .

و ستشهد قمة سوتشي حدثين هامين هما المنتدى الاقتصادي الذي ستنطلق أعماله غدا وقمة رؤساء دول وحكومات الدول المشاركة التي ستعقد يوم بعد غد، وستتوج بالمصادقة على إعلان ختامي.