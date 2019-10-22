رئيس الوزراء الهندي يهنئ تظيره الكندي بفوزه بولاية ثانية

هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، نظيره الكندي المنتهية ولايته جاستن ترودو بفوزه في الانتخابات التشريعية.

وكتب مودي، في تغريدة دونها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تهانينا إلى جاستن ترودو! فالهند وكندا تربطهما القيم المشتركة والالتزام القوي بتحقيق الديمقراطية وكذلك التعددية. ونحن نتطلع إلى العمل معًا لتعزيز العلاقات الثنائية". حسبما أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا" على موقعها الإلكتروني.

يٌشار إلى أن الحزب الليبرالي يقيادة ترودو فاز بالانتخابات العامة التشريعية على حساب حزب المحافظين المعارض الذي يتزعمه أندرو شير.

وتوجه ترودو بالشكر إلى الشعب الكندي فور فوزه بالانتخابات، مُغردًا على "تويتر": "شكرًا كندا على وضع ثقتكم فى فريقنا، وعلى الإيمان بنا للتحرك بهذا البلد في الاتجاه الصحيح .. وبغض النظر عن كيفية إدلائكم بأصواتكم، فسيعمل فريقنا بجد من أجل كل الكنديين".

وفاز ترودو بولاية ثانية يوم أمس الاثنين في الانتخابات التشريعية لكن حزبه الليبرالي حصل على غالبية ضئيلة في البرلمان مما سيرغمه على تشكيل ائتلاف مع حزب صغير للبقاء في الحكم.