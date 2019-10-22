النرويج: اعتقال رجل مسلح بعد سرقته سيارة إسعاف ودهسه بعض المواطنين

أعلنت الشرطة النرويجية، الثلاثاء، عن اعتقال رجل مسلح، بعد قيامه بسرقة سيارة إسعاف، ودهسه لبعض المواطنين في العاصمة أوسلو، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل منذ قليل.