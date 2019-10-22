النرويج: اعتقال رجل مسلح بعد سرقته سيارة إسعاف ودهسه بعض المواطنين

الأكثر قراءة
محامي «شهيد الشهامة»: تحريت عن معلومة امتلاك القاتل لأخ توأم شخصيا
شاهد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية: الإرهابيون استهدفوا النمر لأنه نشيط
رئيس الزمالك: هل الأهلي أقوى من الدولة والأمن لتتأجل مباراته ضد الجونة؟
اتحاد الكرة يعلن تعديلا جديدا في جدول الدوري
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
مؤيد لإعدام الأحداث
معارض لإعدام الأحداث
معارض للإعدام بصفة عامة
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت الشرطة النرويجية، الثلاثاء، عن اعتقال رجل مسلح، بعد قيامه بسرقة سيارة إسعاف، ودهسه لبعض المواطنين في العاصمة أوسلو، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل منذ قليل.