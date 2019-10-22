صحيفة ألمانية: أردوغان يسخر من العالم الغربي بينما لا يستطيع انتقاد بوتين

قالت صحيفة "لايبتسيجر فولكس تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء إن (الرئيس التركي) رجب طيب أردوغان "لم يكن لديه للعالم الغربي منذ أسابيع سوى السخرية والتهكم" وإنه ألقى بالخطاب الذي أرسله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحثه فيه على حسن معاملة الأكراد، في سلة القمامة، "كما احتقر وزير الخارجية الألماني (هايكو ماس) معتبرا إياه "هاويا" وغير محترف للسياسة.

ورأت الصحيفة أن "الأمر سيصبح اليوم جادا، حيث سيتجنب أردوغان الإفراط في مثل هذه السخرية" مبررة ذلك بأن أردوغان سيحل غدا ضيفا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي، "وليس هناك من يتندر على الرئيس الروسي، حتى وإن كان أردوغان نفسه"، وبررت ذلك بأن "بوتين أصبح اليوم أقوى من أي يوم مضى، حيث تسيطر روسيا في سورية، ليس فقط على المجال الجوي، بل إن قوات بوتين أصبحت تظهر في كل مكان على الأراضي السورية على أنها القوة الوحيدة المتصرفة هناك".