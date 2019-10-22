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أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وافق على منح منظمة (الخوذ البيضاء) في سوريا مساعدات بقيمة 5ر4 مليون دولار.

وأوضح البيت الأبيض أن هذه المساعدات تأتي "لتشجيع العمل المهم والمقدر" للمنظمة التي أنقذت أكثر من 115 ألف شخص في الحرب الأهلية في سوريا خلال السنوات الثماني الماضية.

وكانت الولايات المتحدة دعت حلفاءها وشركاءها إلى دعم منظمة الخوذ البيضاء التي تعمل أيضا تحت اسم منظمة الدفاع المدني السوريا.

كان ترامب تعرض مؤخرا لانتقادات حادة بسبب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.