 «الحركة الشعبية» ترد على وثيقة الحكومة السودانية بشأن «خارطة الطريق» - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 4:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


النتـائـج تصويت

«الحركة الشعبية» ترد على وثيقة الحكومة السودانية بشأن «خارطة الطريق»

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 2:55 م | آخر تحديث : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 2:55 م

عقد وفدا الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية - قطاع الشمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، جلسة مباحثات اليوم الثلاثاء في جوبا
وقامت الحركة خلال الجلسة بتسليم ردها على الوثيقة التي قدمها وفد الحكومة بشأن "خارطة طريق " التفاوض حول الملفات والقضايا الجوهرية محل التفاوض.

وأعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان ، أن الجلسة ترأسها من جانب الحكومة عضو مجلس السيادة، الفريق الركن، شمس الدين كباشي، ومن جانب الحركة ، أمينها العام ، عمار آمون دلدوم، وحضرها رئيس لجنة الوساطة ، مستشار رئيس جنوب السودان ، توت قلواك.

واتفق الطرفان - في نهاية الجلسة - على رفع التفاوض بين الجانبين إلى وقت لاحق تحدده الوساطة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك