«الحركة الشعبية» ترد على وثيقة الحكومة السودانية بشأن «خارطة الطريق»

عقد وفدا الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية - قطاع الشمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، جلسة مباحثات اليوم الثلاثاء في جوبا

وقامت الحركة خلال الجلسة بتسليم ردها على الوثيقة التي قدمها وفد الحكومة بشأن "خارطة طريق " التفاوض حول الملفات والقضايا الجوهرية محل التفاوض.

وأعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان ، أن الجلسة ترأسها من جانب الحكومة عضو مجلس السيادة، الفريق الركن، شمس الدين كباشي، ومن جانب الحركة ، أمينها العام ، عمار آمون دلدوم، وحضرها رئيس لجنة الوساطة ، مستشار رئيس جنوب السودان ، توت قلواك.

واتفق الطرفان - في نهاية الجلسة - على رفع التفاوض بين الجانبين إلى وقت لاحق تحدده الوساطة.