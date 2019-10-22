 سرقة تماثيل أصلية تهز قمة الأمازون بحضور البابا فرنسيس - بوابة الشروق
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سرقة تماثيل أصلية تهز قمة الأمازون بحضور البابا فرنسيس

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 9:37 م | آخر تحديث : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 9:37 م

غرقت قمة الفاتيكان المثيرة للانقسام حول منطقة الأمازون، في مزيد من الجدل اليوم الثلاثاء، وذلك بعد سرقة أربعة تماثيل أصلية وإلقائها في نهر التيبر.

كانت التماثيل الخشبية، التي تمثل آلهة الإنكا باتشاما (الأرض الأم)، معروضة في كنيسة بالقرب من ميدان القديس بطرس، ما أغضب الكاثوليك المحافظين للغاية الذين رأوها بمثابة فظاعة وثنية.

وفي مقال افتتاحي اليوم الثلاثاء، وصف رئيس الاتصالات في الفاتيكان أندريا تورنيلي السرقة بأنها "بادرة عنيفة وتنم عن عدم التسامح" وإنها "حلقة حزينة تتحدث عن نفسها".

وتم الاستيلاء على التماثيل صباح أمس الاثنين من كنيسة سانتا ماريا في ترانسبونتينا، وألقيت من فوق جسر سانت أنجيلو القريب. وتم نشر مقطع الفيديو على اليوتيوب.


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