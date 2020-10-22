صالون ذاكرة الوطن يحتفل بعيد المقاومة الشعبية

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ينظم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء بعد غد السبت حلقة جديدة من الصالون الثقافي "ذاكرة الوطن".

وبمناسبة عيد المقاومة الشعبية لشعب السويس تقام أمسية خاصة؛ احتفالا بذكرى انتصار قوات المقاومة الشعبية على قوات الجيش الإسرائيلي التي حاولت اقتحام مدينة السويس يومي 24 و 25 أكتوبر 1973 قبل ساعات من تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.

ويدير الصالون الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي، ويستضيف اللواء مختار الفار، اللواء محمد بيومي عبد العزيز، الشاعر محمد بغدادي.

وضيف شرف الصالون المؤرخ السويسي سادات غريب محمد غريب نجل شيخ الفدائيين بمدينة السويس، ألف كتاب " قصة مدينة السويس" والذي يرصد فيه نضال المدينة خلال فترة حرب أكتوبر، والبطولات التي قام بها أهل المدينة خلال فترة الحصار.