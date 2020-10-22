مسيرات مؤيدة لتكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة وتجمعات معارضة

شهد عدد من المناطق شمال لبنان وجنوبه مسيرات سيارة مؤيدة لتكليف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة، فيما تجمع عدد من الناشطين في العاصمة بيروت وفي جبل لبنان احتجاجاً على تكليفه.



وانطلقت عصر اليوم، مسيرة سيارة في عدد من بلدات منطقة الجومة، مؤيدة لرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وأطلقت ابواقها، وعلت منها الأناشيد الحماسية، ورفع المشاركون صورة كبيرة للحريري وإشارات النصر وأعلام "تيار المستقبل"، للتعبير عن فرحتهم بتكليفه لتشكيل الحكومة الجديدة.



وفي مدينة صيدا جنوب لبنان، انطلقت عصر اليوم، مسيرة سيارة لمناصري تيار "المستقبل" ابتهاجاً بتكليف الحريري بتشكيل الحكومة. ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية وصور رئيس الوزراء المكلف، وجابوا شوارع المدينة الرئيسية.



وفي مدينة حلبا شمال لبنان جابت مواكب سيارة شوارع المدينة وحمل المشاركون الأعلام اللبنانية وهتفوا عبر مكبرات الصوت بإسم الحريري.



من جهة ثانية، تجمع عدد من الناشطين من الحراك الشعبي مساء اليوم عند جسر بلدة جل الديب (جبل لبنان)، احتجاجاً على تكليف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة.



وأطلق الناشطون شعار "عن حقك دافع"، مطالبين ب "اسقاط المنظومة الحاكمة بأكملها وبشكل نهائي"، وسط انتشار للجيش وقوى الأمن الداخلي في المنطقة.



وفي العاصمة بيروت تجمع عدد من الناشطين في الحراك الشعبي في وسط المدينة احتجاجاً على تكليف الحريري، ومن ثم انتقلوا إلى منطقة الصيفي في بيروت وقاموا بقطع الطريق لبعض الوقت.



كلف الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة .



وقالت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ، في تصريح صحفي مقتضب، إن سعد الحريري رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة بعد حصوله على 65 صوتا في الاستشارات النيابية.