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أعلن نادي أسوان برئاسة أحمد سليمان، تعيين سامي الشيشيني، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد.

وكان نادي أسوان قد أعلن رحيل أحمد كشري المدير الفني السابق للفريق خلال الفترة الحالية، كما وجه الشكر له على ما قضاه مع الفريق ووفى بوعده وهو البقاء في الدوري الممتاز.

وسيتم عقد جلسة مع سامي الشيشيني السبت المقبل لوضع الرتوش الأخيرة في إتمام الصفقة وتسليم المهمة الفنية له وعمل فترة إعداد للفريق من بداية الموسم.

وكان سامي الشيشيني ضمن الجهاز الفني السابق للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك.

وضمن أسوان البقاء في الدوري الممتاز بعدما جمع 37 نقطة واحتل المركز الـ14 بجدول ترتيب المسابقة.