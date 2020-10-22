قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه وجه بتشكيل لجنة من وكيل وزارة التربية والتعليم ومع مدير إدارة بلبيس لتقصي الحقائق في واقعة محاولة إجبار فتاة على ارتداء حجاب أثناء دخول مدرسة بمدينة بلبيس.

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن المحافظة ستتخذ إجراءً صارمًا إذا أدانت اللجنة المدرسة، متابعًا: «لا نسمح لأي شخص لعمل توجه متشدد في المدارس».

وأشار إلى متابعته المدارس بالمرور المفاجئ؛ حفاظًا عليها من أية تيارات متشددة، لتوضح السيدة لمياء لطفي هادي والدة الطفلة، أن الأزمة تتعلق بتيار فكري نمى داخل المدارس في التسعينيات.

وكان ولي أمر التلميذة "ر. ص. ف"، بالصف الأول الإعدادي بمدرسة بلبيس الرسمية للغات، قد تقدم بشكوى إلى الإدارة التعليمية، أكد فيها محاولة وكيلة المدرسة إجبار ابنته على ارتداء غطاء للرأس «حجاب»، وهددتها بعدم إدخالها المدرسة مرة أخرى بدونه، وعندما أخبرتها الطالبة بعدم موافقة والدتها على ارتدائها للحجاب في هذا السن، أخبرتها بأن ترتديه في المدرسة وتخلعه خارجها، وأن هذه مشكلتها تحلها مع والدتها.



