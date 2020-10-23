الأكاديمية العربية بالإسكندرية تشارك في اليوم البحري العالمي

شاركت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وزارة النقل المصرية، الاحتفال باليوم البحري العالمي والذي نظمه قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل المصرية، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "نقل بحري مستدام لكوكب مستدام"، بفندق فلسطين بالإسكندرية.

حضر الاحتفال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، لواء أركان حرب ياسر عبد العزيز قائد المنطقة الشمالية، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالقطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية، وسيادة اللواء بحري رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من السفراء والقناصل المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية.

بدأ الفريق كامل الوزير وزير النقل حديثه قائلًا: "‏أشعر بالسعادة اليوم ونحن نحتفل باليوم البحري العالمي 2020، ويأتي الاحتفال هذا العام في ظروف مختلفة حيث يقع العالم كله تحت تهديد خطر فيروس كورونا المستجد الذي أوقف الحياة في شرايين الدول وأدى إلى تداعيات غير مسبوقة على كافة الأصعدة ووقف العالم كله صفًا واحدًا في مواجهة هذا العدو الذي تكاتفت كافة الأطياف محليًا وعالميًا للتغلب على تأثيراته.

وأضاف الوزير أن مصر استطاعت حتى الآن بفضل الله، والقرارات الحكيمة من رئيس جمهوريتها والحكومة المصرية ووعي الشعب المصري وتضحيات جيشنا الأبيض الباسل أن تتحكم ‏فيه وبدأت الحياه الطبيعية تعود من جديد وعادت السياحة مرة أخرى مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وتابع أن المنظمة البحرية الدولية هذا العام اختارت شعار "نقل بحري مستدام لكوكب مستدام"، حيث أصبحت التنمية المستدامة قضية تهم العالم كله والمنظمة حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ووضع خطة وتوجيهات واستراتيجية، وكانت مصر من الدول التي وضعت خطة للتنمية المستدامة من رؤية مصر 2030 وهي تمثل المحطة الأساسية في التنمية الشاملة في مصر، حيث إن قطاع النقل البحري يعد من أهم عناصر تطور الشعوب في العالم كله وإن لم يكن هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي وإن وزارة النقل شرعت على وضع وتنفيذ ومتابعة استراتيجية متكاملة لتطوير النقل البحري بكافة عناصره ووضع خطة متكاملة، حيث وضعت الوزارة خريطة تضم المواني لتحقيق التكامل بين المواني المصرية وتم إنشاء موانئ تجارية ‏غرب البحر المتوسط وجنوب البحر الأحمر￼￼￼￼￼ ‏وقد تم ربط هذه المواني بمناطق الاستثمار في الدولة وأن وزارة النقل مع الجهات المعنية تعمل حاليًا على رفع التصنيف البيئي الدول للمواني البحريه إلى موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية مع الاهتمام بتطوير العنصر البشري العامل بمجال في قطاع النقل البحري.

ومن ناحيته، قال اللواء رضا أحمد إسماعيل: "إننا نحرص كل عام على الاحتفال باليوم البحري العالمي ولكن هذا العام نحن نحتفل في ظل ظروف استثنائية جدًا بدأت منذ مارس الماضي والتي سببتها جائحة كورونا، والتي أثرت على كافة القطاعات محليًا وعالميًا دون استثناء وقد أثرت أيضًا هذه الجائحة على صناعة النقل البحري، والذي استطاع على الرغم من كل ذلك أن يستمر وأن يقوم بدوره الحيوي خاصًا في نقل البضائع الحيوية.

وأضاف إسماعيل، أريد أن أنوه كذلك إلى أن البحارة هم الذين لعبوا دور كبير وأثرت عليهم هذه الظروف تأثيرًا كبيرًا وقد بذل القطاع دور هام ورئيسي للحفاظ عليهم وتأمينهم وتقليل المخاطر، التي قد تحدث لهم وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المفروضة.

وأشار أيضًا إلى أن المواني المصرية تعد طوق النجاة الأساسي للدولة المصرية في أهدافها التنموية.

وأكد أيضًا على أن القطاع يولي اهتمام خاص بتطوير العنصر البشري، حيث يتم إرسال أفراد للتدريب خارجيًا سواء للصين أو اليابان وأخرى وأن هناك خطة لتحويل الموانئ البحرية المصرية إلى موانئ ذكية صديقة للبيئة يعمل القطاع على تحقيقها حاليًا.

وفي كلمته، أكد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية على سعادته وفخره بالاشتراك في هذه الاحتفالية المهمة، وأشار إلى إننا أمام تحدٍ كبيرٍ بسبب جائحة كورونا وأننا نعمل الآن على زيادة الوعي لدى الفرد وتطوير القدرات البشرية فالأكاديمية تهتم طوال الوقت بتدريب الكوادر البشرية وتطوير آليات التعليم والتدريب البحري لتتوافق مع ما تحدده المنظمة البحرية العالمية.