السجن 15 عاما لبائع أنابيب متهم بقتل جاره في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، اليوم الخميس، "م.ع.ص"، بائع أنابيب بوتاجاز، بالسجن المشدد 15 عاما؛ لاتهامه بقتل "م.ج.م"، وذلك في القضية المقيدة برقم 39369 لسنة 2019 جنايات أول العامرية.



تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد وقوع مشاجرة بين شخصين؛ أسفرت عن مصرع أحدهما في نطاق دائرة القسم.



وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، وقوع مشاجرة بين المتهم، وبين المجني عليه، بسبب خلافات جيرة بينهما في الشارع محل سكنهما، وعلى أثر ذلك قام المتهم بجلب سلاح أبيض "سكين" وطعن المجني عليه في صدره فأودى بحياته.



وبتقنين الإجراءات، وإلقاء القبض على المتهم، تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد جمال شاور، وطارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات، محمد صالح.