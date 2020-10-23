 الزمالك يلاقي الإسماعيلي في ختام مبارياته بالدوري قبل مواجهة الرجاء - بوابة الشروق
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الزمالك يلاقي الإسماعيلي في ختام مبارياته بالدوري قبل مواجهة الرجاء

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 11:41 م | آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 11:49 م

كشفت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

ويواجه الزمالك في لقاءه الحاسم على المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، في الأسبوع الأخير فريق الإسماعيلي يوم 26 من شهر أكتوبر، أي قبل أيام من مواجهته في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها 1 نوفمبر المقبل.

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني وبرصيده 68 نقطة، وخلفه بيراميدز صاحب الـ 64 نقطة، علما بأن الفارس الأبيض سيخصم منه 3 نقاط عقب انتهاء المسابقة.

ومن المقرر أن يلاقي بيراميدز منافس الزمالك على المركز الثاني، فريق المقاولون العرب يوم 31 من شهر أكتوبر عقب عودته من المغرب بعد نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان.


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