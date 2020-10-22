المبعوث الأممي إلى سوريا يصل دمشق الأحد المقبل

قالت مصادر دبلوماسية غربية في دمشق إن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسون سوف يصل إلى العاصمة السورية، يوم الأحد المقبل في زيارة تستمر يومين.



وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أن بيدرسون الذي يزور دمشق سيلتقي وزير الخارجية السوري وليد المعلم والرئيس المشترك للجنة الدستورية ممثل الحكومة السورية أحمد الكزبري، لبحث إمكانية استئناف أعمال اللجنة الدستورية، إضافة إلى لقاءات مع عدد من الشخصيات ومنهم ممثلي المجتمع المدني المشاركين في أعمال اللجنة الدستورية.



ويأتي الكشف عن زيارة بيدرسون إلى دمشق بالتزامن مع زيارة المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشأن السوري ألكساندر لافرنتييف إلى طهران على رأس وفد سياسي وعسكري رفيع المستوى اليوم.



وألمحت المصادر إلى إمكانية زيارة المبعوث الروسي إلى دمشق قبل وصول بيدرسون إلى دمشق.