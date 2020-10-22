كوريا الجنوبية تقدم 300 ألف دولار إلى فيتنام كمساعدات لمواجهة الفيضانات

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أنها تخطط لتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 300 ألف دولار أمريكي لمساعدة فيتنام على مواجهة الأضرار الناجمة عن الفيضانات الشديدة.

وذكرت الوزارة - في بيان، نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس - "نأمل في استخدام المساعدات الطارئة في تقديم الإغاثة لضحايا الفيضانات والمساهمة في الاستقرار السريع لسبل عيشهم".

وخلفت الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة استمرت أسابيع في وسط فيتنام ما لا يقل عن 110 قتلى ونزوح 90 ألفا آخرين، وغمرت أكثر من 130 ألف منزل.