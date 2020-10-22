الصحة: ارتفاع طفيف في إصابات كورونا تزامنا مع دخول فصل الشتاء

الصحة: لاحظنا تراخي في الإجراءات الاحترازية مع انخفاض الإصابات في الفترة الماضية

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك ارتفاعًا طفيفًا في أعداد إصابات كورونا خلال الأيام الماضية، تزامنًا مع دخول فصل الشتاء، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأربعاء، أنه لوحظ تراخ في الإجراءات الاحترازية مع انخفاض الإصابات في الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة.

ولفت إلى توجيه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بانعقاد غرفة العمليات المركزية بشكل متواصل على مدار الساعة، لمتابعة أية مستجدات في الحالات، مضيفًا أنها وجهت قطاع الطب الوقائي أيضًا، باستمرار عملية التقصي لأي حالات قد تظهر جديدة.

وذكر أن الوزيرة شددت على متابعة جاهزية مستشفيات وزارة الصحة كافة، مطمئنًا المواطنين بأن مستشفيات العزل جاهزة لاستقبال أي حالات إصابة بكورونا، حال كانت هناك زيادة في الأعداد.