3 حفلات لمسرحية «علي بابا والأربعين حرامي» في ساحة الهناجر بدار الأوبرا

يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، عرض عرائس الماريونت "علي بابا والأربعين حرامي" ، أيام الجمعة والسبت والأحد 23 و24 و25 أكتوبر الجاري، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن برنامج قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

"علي بابا والأربعين حرامي" من إنتاج فرقة تحت 18 برئاسة المخرج عبد المنعم محمد، أشعار محمد الزناتي، ألحان محمد رؤوف، توزيع كرم صفوت، ديكور هند مصطفى، تصميم عرائس محمد فوزي بكار، إعداد عبد المنعم محمد، إخراج حسن الشريف.

العرض أداء حركي "عماد عبد العظيم، هشام إبراهيم، محمد نوفل، باسم نور، محمد فوزي بكار، أحمد صالح، حمزة خاطر، رشا جميل"، وأداء صوتي "هبة محمد، وفاء السيد، حمزة خاطر، أحمد شومان، محمد جاد، نور الشرقاوى، عماد عبد العظيم، حسن الشريف"، أداء صوتي لشخصية على بابا إهداء من الفنان محمد الصاوي.

ويأتي ذلك مع الالتزام وتنفيذ كل الإجراءات الإحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، ويبدأ برنامج السهرات فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة.