 بوريل: على الأطراف الخارجية وقف الخطاب التحريضي بشأن قره باغ - بوابة الشروق
الخميس 22 أكتوبر 2020 8:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

بوريل: على الأطراف الخارجية وقف الخطاب التحريضي بشأن قره باغ

الصراع بين أرمينيا واذربيجان - ارشيفية
الصراع بين أرمينيا واذربيجان - ارشيفية
وكالات:
نشر في: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 7:55 م | آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 7:55 م
قال المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الأطراف الخارجية يجب أن تكف عن استخدام "البلاغة التحريضية الخطيرة " فيما يتعلق بقره باغ.

وأضاف بوريل، في تصريح اليوم بعد اجتماع في بروكسل مع الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان: "يجب على جميع الجهات، بما في ذلك الجهات الخارجية، الامتناع عن أي عمل يمكن أن يؤدي إلى استمرار الأعمال العدائية ووقوع المزيد من الضحايا. وهذا يشمل ضرورة إنهاء التصريحات الخطيرة والمثيرة للفتنة وكراهية الأجانب"، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ودعا بوريل، الأطراف المنغمسة في النزاع إلى العودة إلى المفاوضات بشأن التسوية تحت رعاية الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دون شروط مسبقة ودون تأخير.

وتابع: "يواصل الاتحاد الأوروبي دعوته إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية، والالتزام الصارم من قبل الجميع بوقف إطلاق النار المتفق عليه. يجب أن يتوقف فورا أي عمل موجه ضد المدنيين أو يتسبب في مزيد من المعاناة للسكان المدنيين".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك