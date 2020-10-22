بوريل: على الأطراف الخارجية وقف الخطاب التحريضي بشأن قره باغ

قال المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الأطراف الخارجية يجب أن تكف عن استخدام "البلاغة التحريضية الخطيرة " فيما يتعلق بقره باغ.



وأضاف بوريل، في تصريح اليوم بعد اجتماع في بروكسل مع الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان: "يجب على جميع الجهات، بما في ذلك الجهات الخارجية، الامتناع عن أي عمل يمكن أن يؤدي إلى استمرار الأعمال العدائية ووقوع المزيد من الضحايا. وهذا يشمل ضرورة إنهاء التصريحات الخطيرة والمثيرة للفتنة وكراهية الأجانب"، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



ودعا بوريل، الأطراف المنغمسة في النزاع إلى العودة إلى المفاوضات بشأن التسوية تحت رعاية الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دون شروط مسبقة ودون تأخير.



وتابع: "يواصل الاتحاد الأوروبي دعوته إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية، والالتزام الصارم من قبل الجميع بوقف إطلاق النار المتفق عليه. يجب أن يتوقف فورا أي عمل موجه ضد المدنيين أو يتسبب في مزيد من المعاناة للسكان المدنيين".