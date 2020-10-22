 إصابة مفتي دمشق إثر انفجار عبوة ناسفة في بلدة قدسيا - بوابة الشروق
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إصابة مفتي دمشق إثر انفجار عبوة ناسفة في بلدة قدسيا

هديل هلال
نشر في: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 8:06 م | آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 8:06 م

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بانفجار عبوة ناسفة في بلدة قدسيا بريف دمشق وإصابة مفتي دمشق وريفها الشيخ عدنان أفيوني، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الخميس، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.

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