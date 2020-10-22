إصابة مفتي دمشق إثر انفجار عبوة ناسفة في بلدة قدسيا

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أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بانفجار عبوة ناسفة في بلدة قدسيا بريف دمشق وإصابة مفتي دمشق وريفها الشيخ عدنان أفيوني، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الخميس، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.