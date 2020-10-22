تفتتح أعمال الدورة 13 لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في 6 مساء اليوم، على مسرح بئر يوسف في قلعة صلاح الدين، وذلك بحضور عدد من قيادات العمل الثقافي والفني، ورجال السلك الدبلوماسي بعدد من الدول المشاركة.

يشهد حفل الافتتاح ورشة فنية يقودها الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، حيث تعزف 20 فرقة مشاركة في المشاركة في المهرجان في تقديم معزوفة كونية لسلام العالم.

على صعيد آخر، تبدأ أولى عروض الدورة الجديدة لمهرجان سماع من خلال حفلين في الثامنة مساء الجمعة المقبل، الأول على مسرح بئر يوسف بالقلعة، ويشارك فيه فرق أورباب من جنوب السودان، وفرقة تواشيح السورية، ومن مصر تشارك الفرقة القومية للإنشاد الديني، فيما يقام الحفل الثاني في نفس التوقيت على مسرح قبة الغوري بشارع الأزهر، وتشارك فيه فرقة دنقلة السودانية للإنشاد الديني، وفرقة النداء من إندونيسيا، وفرقة الحوار من مصر.

تأتي جميع عروض المهرجان ملتزمة بالإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا؛ ما قد يحرم جمهور عريض كان يحرص في الأعوام الماضية على حضور المهرجان، وذلك بعد تخفيض نسبة الحضور التزاما بتطبيق مساحات التباعد الاجتماعي.