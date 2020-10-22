سفير كازاخستان بالقاهرة يبحث مع جمعية رجال الأعمال المصريين تعزيز التعاون الثنائي

بحث سفير كازاخستان بالقاهرة خيرات لاما شريف، مع المدير التنفيذي لجمعية (رجال الأعمال المصريين) محمد يوسف، الوضع الراهن للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وإمكانية توسيع الأنشطة الاستثمارية المشتركة، وآفاق تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التجارة.

وذكر بيان لسفارة كازاخستان بالقاهرة اليوم الخميس - أن اللقاء تناول سبل إيلاء اهتمام خاص لضرورة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين دوائر الاعمال في البلدين، مشيرا إلى أن السفارة قامت بتزويد الجمعية بمعلومات حول المشروعات الاستثمارية المتخصصة،من أجل جذب اهتمام رجال الأعمال المصريين وتشجعيهم على الاستثمار في كازاخستان.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي للجمعية عن استعداده لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين ورجال الأعمال الكازاخ في إيجاد شركاء محليين، وكذلك تقديم المساعدة التشريعية وكافة أوجه الدعم اللازمة.